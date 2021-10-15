مايان السيد تريند "جوجل" عقب تألقها بحفل افتتاح مهرجان "الجونة السينمائي"

تصدرت الفنانة مايان السيد، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، وذلك عقب تألقها في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، والذي أقيم مساء أمس الخميس.



وظهرت الفنانة مايان السيد، بفستان أنيق ومبهر، لاق إعجاب الجمهور حيث أبرز ملامح جمالها وأنوثتها، كما اعتمدت على الميك أب الهادئ.



وانطلق مساء أمس الخميس حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الخامسة بحضور كوكبة من نجوم الوطن العربي، ويحظى المهرجان باهتمام عدد كبير من الجمهور، ويظهر ذلك من خلال متابعاتهم لإطلالات الفنانين والفعاليات من خلال الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي.