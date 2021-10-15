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اللية.. كاظم الساهر يحيي حفلته الغنائية في إكسبو 2020 دبي

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 03:31 م
كاظم الساهر
كاظم الساهر
أروي حمدي
يستعد الفنان كاظم الساهر لحفلته الغنائية الكبيرة ومن المقرر إقامتها اليوم الجمعة 15 أكتوبر ضمن سلسلة "أمسيات خالدة"، وهي باقة من الحفلات الموسيقية التي يحييها نجوم من أنحاء المنطقة والعالم في إكسبو 2020 دبي.



يذكر أن الفنان كاظم الساهر شارك في أغنية "متمردة" وهي من كلمات كريم العراقي، ألحان كاظم الساهر، توزيع ميشال فاضل.


وتقول كلمات الأغنية: "متمردة متمردة متمردة واحبها متمردة، احبها
متمردة فهي اختيار القلب وهي حياته، والعمر لو يهدى – العمر لو يهدى – العمر لو يهدى لها اهديته، وفر عليك اللوم – اللوم – اللوم روحنا واحدة، لاعقل لا قلب لها مجنونة ومعقدة".

الكلمات المفتاحية

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