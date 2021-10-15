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جلسة عرض المشاريع: سينما تيك بواسطة جيميني إفريقيا.. الحلول التكنولوجية ودورها الفعال في تسهيل صناعة السينما

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 04:42 م
جلسة عرض المشاريع
جلسة عرض المشاريع
سعد نبيل


شهد اليوم جسر الجونة السينمائي مسابقة سينما تك المقامة خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في مقر الجامعة الألمانية بالجونة، وتهدف المسابقة إلى اكتشاف شركات ريادة الأعمال التي تملك حلول تكنولوجية لتسهيل عملية صناعة السينما وتطويرها.

تقوم المسابقة تحت إطار "مسار السينماتك"، ويعد أول مسار في العالم يعمل على ضخ التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، للارتقاء بصناعة الأفلام، عن طريق ريادة الأعمال.


تكونت لجنة التحكيم من الفنانة أمينة خليل، و الفنانة والمنتجة صبا مبارك، والمنتجة شاهيناز العقاد، والمخرج رامي رزق الله، وبالأضافة إلي المهندس عدلي توما، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة جيميناي أفريقيا، أفريقيا،والمؤسس لمسار سينماتك  و في مصر والعالم

شارك في المسابقة 13 شركة ناشئة محلية و أقليمية، وحظيت كل شركة ناشئة علي فترة زمنية تكونت من 3 دقائق لعرض أفكارمشاريعهم المختلفة و الإجابة علي أسئلة اللجنة، وقيمت اللجنة المشاريع بعض عرض كل فكرة من خلال أبليكشن للحفاظ علي خصوصية التصويت، وتم تحديد الفائزين بناءً على أعلى تقييم حصلوا عليه من اللجنة.


الجائزة التي حصل عليها الفائزين هي منحة أونلاين في ريادة الأعمال من جامعة أجورا للبيزنس، حيث حصل الفائز بالمركز الثالت علي منحة 30% و الفائز بالمركز الثاني علي 50% و المركز الأول علي منحة كاملة
QUAD Aحصل علي المركز الثالت ​

من أوغندا، التي هدفها تعين و توفير مهندسين الصوت في أفريقيا، وخلق منصة تخدم منطقة أفريقيا بالكامل،بالأضافة إلي وجود

أكاديمية لتعليم المهنديس و تعمل الأكاديمية سنويا علي تعليم و تخريج مهندس صوت.


و المركز الثاني كان من نصيب
Int Media
الشركة الناشئة في مجال الخدع السينمائية، التي نجحت في دمج 3 تطبيقات في تطبيق واحد لتوصيل الصورة بأكثر شكل واقعي للمشاهد، و تقايضص الوقت بنسبة 30% و 50%  من وقت العمل علي هذه المشاهد حيث بعض المشاهد قد تأخذ شهور و سنين طويلة.


اما المركز الأول حصل علية شركة
Step Inside
التي نالت أعجاب جميع الحاضرين من فنانين و صناع السينما، حيث فكرة التطبيق هو تسهيل و تسيير الراكور للفنانين لتفادي الأخطاء البشرية،  وعمل جولات في المولات التجارية و المحلات لتسهيل التحضير للشخصيات.

الكلمات المفتاحية

مهرجان الجونة شاهيناز العقاد جونة جلسة عرض المشاريع

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