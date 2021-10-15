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رانيا فريد شوقي تنعى رئيس أكاديمية الفنون الأسبق
الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 04:58 م
إسراء عبدالفتاح
نعت الفنانة رانيا فريد شوقي، الدكتور فوزي فهمي، أستاذ الدراما والنقد الذي وافته المنية، صباح اليوم الجمعو ععن عمر ناهز الـ83 عاما.
ونشرت رانيا فريد شوقي صورة الدكتور فوزي فهمي، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليها: "الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".
فوزى فهمى أحمد ولد فى يوم 21 أغسطس 1938 فى القاهرة تلقى تعليمة الابتدائى بمدرسة المعهد العلمى الابتدائى وتعليمة التانوى بمدرسة على باشا مبارك، وحصل منها على شهادة ثانوية، ولميله للفنون التحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية قسم الدراما ثم حصل على درجة الدكتواره فى علوم المسرح سنة 1975.
ونشرت رانيا فريد شوقي صورة الدكتور فوزي فهمي، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليها: "الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".
فوزى فهمى أحمد ولد فى يوم 21 أغسطس 1938 فى القاهرة تلقى تعليمة الابتدائى بمدرسة المعهد العلمى الابتدائى وتعليمة التانوى بمدرسة على باشا مبارك، وحصل منها على شهادة ثانوية، ولميله للفنون التحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية قسم الدراما ثم حصل على درجة الدكتواره فى علوم المسرح سنة 1975.