رانيا فريد شوقي تنعى رئيس أكاديمية الفنون الأسبق



فوزى فهمى أحمد ولد فى يوم 21 أغسطس 1938 فى القاهرة تلقى تعليمة الابتدائى بمدرسة المعهد العلمى الابتدائى وتعليمة التانوى بمدرسة على باشا مبارك، وحصل منها على شهادة ثانوية، ولميله للفنون التحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية قسم الدراما ثم حصل على درجة الدكتواره فى علوم المسرح سنة 1975.

ونشرت رانيا فريد شوقي صورة الدكتور فوزي فهمي، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليها: "الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".