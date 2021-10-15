الكشف عن موعد قمة الأهلي والزمالك في الدوري المصري





كشف عامر حسين عضو رابطة الأندية المصرية للمحترفين، عن موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نادي الزمالك في قمة الدوري المصري الممتاز.

وكانت رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب، أقامت مؤتمر صحفي في فندق جراند حياة، من أجل إجراء قرعة مسابقة الدوري العام في النسخة الجديدة.

وأوقعت القرعة مواجهة الأهلي ضد الزمالك، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة، على أن يحدد الفارس الأبيض ملعب المباراة، حيث سيكون صاحب الضيافة.

وأكد حسين، أن الموعد المبدئي لإقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، سيكون يوم 4 أو 5 نوفمبر المقبل، وقبل معسكر المنتخب الوطني الأول.

وأعلن دياب خلال قرعة الدوري المصري الممتاز، عن النجاح في التوصل لاتفاق مع الجهات الأمنية بحضور 2000 مشجع في الدوري العام، على أن يتم نقل المباريات بتقنية HD و 10 كاميرات.