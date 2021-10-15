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وزيرة الثقافة الأردنية تسلم جوائز مسابقات مهرجان الأردن الدولي للفيلم بحفل الختام (صور)

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 10:27 م
وزيرة الثقافة الأردنية
وزيرة الثقافة الأردنية
يارا احمد تصوير عبير أحمد
أقيم مساء اليوم حفل ختام مهرجان الأردن الدولي للفيلم، بالمركز الثقافي الملكي، وذلك بحضور وزيرة الثقافة الجديدة هيفاء النجار، في أول ظهور بروتوكولي لها بعد توليها المنصب، وهزاع البراري أمين عام وزارة الثقافة، ومدير المهرجان الفنان عبدالكريم الجراح مدير مديرية المسرح، وعرض خلال الافتتاح فيلم تسجيلي عن الدورة التاسعة للمهرجان، وقدمت حفل الإفتتاح الفنانة دلال فياض، كما عرض خلال حفل الختام فيلم "cuckoo" الهولندي، وحملت جائزة المهرجان اسم "بترا".

واعلنت لجنة التحكيم المكونة من الفنان مجدي كامل والمخرج والمنتج إبراهيم حمودة والفنان طارق الحداد، عن الفائزين في المهرجان من بين ٩ أفلام مشاركة في المسابقة الرسمية.

وأعلنت لجنة التحكيم الجوائز والفائزين على النحو التالي:
- جائزة أفضل فيلم للفيلم الهولندي "cucko- جائزة أفضل مخرج للمخرج جورجن سكولتنس عن الفيلم الهولندي "cuckoo".

- جائزة أفضل ممثل مناصفة بين الفنان فرانك لاميرس بطل فيلم "cuckoo" الهولندي، والفنان دينيس لافاس بطل فيلم "figurant" التشيكي.

- جائزة أفضل ممثلة مناصفة بين الفنانة سانديا تاج الدين عن فيلم "الآلة" المغربي، والفنانة الأردنية راكين سعد عن فيلم "كاروكا".

- جائزة أفضل سيناريو للمخرج والسيناريست جورجن سكولتنس عن سيناريو فيلم "cuckoo".

- جائزة أفضل مونتاج مناصفة بين جاكوب فانساه عن فيلم "figurant" التشيكي، ومارتين بيدال عن فيلم "cuckoo" الهولندي.

- جائزة أفضل تصوير وإضاءة لمدير التصوير سايموند دوفورسي عن الفيلم التشيكي "figurant".

- جائزة أفضل موسيقى تصويرية حصل عليها الثنائي بيتر، وهودي ماكي عن فيلم "cuckoo".

فيما أوصت لجنة التحكيم بمنح الفيلم البحريني "عروس البحر" شهادة تقدير خاصة من اللجنة، وذلك لطرح الفيلم قضية هامة تنتصر لحقوق المرأة في مقاضاة المغتصب ورفض الزواج من المغتصب للتصالح، كما اوصت اللجنة بإضافة عدد من المسابقات خلال الدورات المقبلة من المهرجان.

كما كرمت وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار الكاتب الصحفي إخاء شعراوي لمجهوداته خلال دورة المهرجان، ودوره البارز في خروج الدورات التاسعة من مهرجان الأردن الدولي للفيلم بصورة مميزة.
وزيرة الثقافة الأردنية تسلم جوائز مسابقات مهرجان الأردن الدولي للفيلم بحفل الختام (صور)
وزيرة الثقافة الأردنية تسلم جوائز مسابقات مهرجان الأردن الدولي للفيلم بحفل الختام (صور)
وزيرة الثقافة الأردنية تسلم جوائز مسابقات مهرجان الأردن الدولي للفيلم بحفل الختام (صور)
وزيرة الثقافة الأردنية تسلم جوائز مسابقات مهرجان الأردن الدولي للفيلم بحفل الختام (صور)
وزيرة الثقافة الأردنية تسلم جوائز مسابقات مهرجان الأردن الدولي للفيلم بحفل الختام (صور)
وزيرة الثقافة الأردنية تسلم جوائز مسابقات مهرجان الأردن الدولي للفيلم بحفل الختام (صور)

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مهرجان الأردن مجدي كامل ماجد المصري لجنة التحكيم

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