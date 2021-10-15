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الباز: زيارة الرئيس السيسي لمشروعات الطرق تعكس رؤيته الشاملة لبناء البلد من جديد

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 09:42 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
شيماء حسن
كشف الإعلامي محمد الباز، دلالة قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة بتفقد المحاور الجديدة بالقاهرة الكبرى، والتي تربط منطقة شرق القاهرة بالعاصمة الإدارية والمدن الجديدة.

وأضاف "الباز" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار": "كل يوم جمعة نسجل تفقد السيسي لعدد من المشروعات في مجال الطرق والمحاور اللي البلد بتشتغل فيها، مش كونها غاية في حد ذاتها، لأن هدف هذه الطرق والمحاور وهو تسيير حياة الناس، وربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة والمن الجديدة".

وتابع: "الرئيس السيسي يهتم بالتفاصيل والإنجاز وأن وجوده في أماكن العمل تعطي دفعة للعاملين من أجل سرعة الانتهاء بالمشروعات، كما أنه يعطي نوع من التنبيه والانتباه بأن هذا البلد يتم بنائه من جديد في إطار حالة البناء الجديدة التي تقوم بها الدولة".

واستطرد الباز: "الناس اللي شغالة في مشروعات الطرق في كل مواقع العمل مستعدون في أي وقت لزيارة للسيسي، والزيارات دي بتعكس الرؤية الشاملة للرئيس السيسي لبناء البلد من أول وجديد".

الكلمات المفتاحية

مشروعات الطرق محمد الباز الرئيس السيسي

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