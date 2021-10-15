برلماني بسوهاج يتقدم بطلب إحاطة موجه لوزير التعليم (مستند)



وأضاف أن هذا الطلب بشأن بعض التصريحات التي قالها الدكتور طارق شوقي، ومنها أن الوجبة المدرسية تكلف الوزارة 8 مليار جنية سنويا مؤكدا على أهمية بناء أجسام التلاميذ.



حيث قال عباس أن انفاق 8 مليار جنية على الوجبة المدرسية في ظل عجز يتخطى250 الف معلم يدل على مدى تخبط الدكتور طارق شوقي في قراراته، بالإضافة الى انفاق هذا المبلغ في ظل عدم وجود عمال ومطالبة الوزير بنظافة المدارس ويتم المعاقبة في حالة التقصير، لذا نطالب الوزير بالحل الفوري وتوفير مبلغ من تلك الميزانية لسد عجز المعلمين والعمال.



قال النائب نشأت فؤاد عباس، نائب الدائرة الرابعة بسوهاج «طما-طهطا-جهينة» إنه تقدم بطلب إحاطة الى رئيس مجلس النواب موجها إلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.