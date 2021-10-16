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فيديو.. دعاء محمد من أصحاب الهمم ترسم لوحات فنية للمشاهير

السبت 16/أكتوبر/2021 - 06:16 ص
دعاء محمد
دعاء محمد
داليا الحسين
نجحت دعاء محمد من أصحاب الهمم، فى رسم اللوحات الفنية للمشاهير وصناعة الإكسسوارات من مواد طبيعية وغذائية متنوعة.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، انها تعشق انتاج اللوحات الفنية للمشاهير من المواد الغذائية، بجانب الأكسسوارات، حيث استطاعت رسم إسماعيل ياسين واللاعب محمد صلاح بثمار الفاكهة والبطيخ، كما ترسم وتكتب على ثمار الفول، مشيرة الى أن البورترية يأخذ منها من 3 أيام الى أسبوع وهى تصمم الأعمال الفنية بأسمها وتشارك بها فى المعارض المحلية.

الكلمات المفتاحية

دعاء محمد بوابة الفجر المشاهير الفجر

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