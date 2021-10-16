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شريف بديع: حكايات "إلا أنا" تخاطب الشارع المصري.. وسعيد بمشاركتي في "بدون ضمان" (خاص)

السبت 16/أكتوبر/2021 - 01:42 ص
شريف بديع
شريف بديع
هبة أحمد




شارك الفنان شريف بديع في حكاية "بدون ضمان" التي تم عرضها مؤخرًا ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، وحقق من خلالها نجاحًا كبيرًا، وهي بطولة هاجر أحمد، هنادي مهنى، إسلام جمال، أحمد بدير، سلوى عثمان، سيناريو وحوار يوسف وجيه ومن إخراج ياسمين أحمد كامل.

وقال شريف بديع في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أن ما حمسه للمشاركة في تلك الحكاية أن حكايات "إلا أنا" تخاطب الشارع المصري و لأن أحداثها تكون حقيقية بنسبة ١٠٠٪، ولأنه دائماً يكون حريصاً على تقديم رسالة واضحة وصريحة تهم الجمهور وتعرفهم الصواب والخطأ في كل شئ يمرون به في حياتهم، وهذا كان متوفراً في تلك الحكاية، لذلك تحمس للمشاركة فيها.

وأعرب شريف بديع عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في تلك الحكاية التي جمعته بالفنانة هاجر أحمد، حيث يربطه بها علاقة وطيدة جداً، فهي صديقته من المعهد العالي للفنون المسرحية، كما أنه تربطه علاقة صداقة قوية بالفنان إسلام جمال، مُشيرًا إلى أنه أبدع في تلك الحكاية.

وأكد شريف بديع على أن كواليس العمل كانت ممتعة وجميلة جداً، فالأبطال كانوا يتعاملون معاً كأسرة واحدة.

وفي سياق آخر، يُشارك شريف بديع حالياً في مسلسل "الحرير المخملي"، وهو بطولة مصطفى فهمي، داليا مصطفى، أحمد وفيق، عزوز عادل، مها أبو عوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامي مغاوري، طارق صبري، وكوكبة مميزة من النجوم.

الكلمات المفتاحية

ممثل شاب فجر فني شريف بديع دراما حكايات الإ انا

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