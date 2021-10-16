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أروى جودة تكشف لـ"الفجر الفني" عن سبب عسقها لمهرجان الجونة السينمائي

السبت 16/أكتوبر/2021 - 07:04 ص
أروى جودة
أروى جودة
ولاء عبد الناصر


أوضحت الفنانة أروى جودة، إنها قلقت جدا عندما علمت بخبر الحريق، الذي نشب في مسرح البلازا، الذي كان من المقرر عرض حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي به.

وقالت أروي جودة في تصريحات خاصة لـ "الفجر الفني"، "قلقت جدا عندما شاهدت الصور والفيديوهات، لم اطمن إلا عند إعلان المهندس سميح ساويرس، إنه تم السيطرة على الحريق، ولا توجد خسائر بشرية، وكانت الأضرار طفيفة قادرة على السيطرة عليها في المستشفي والناس بالفعل خرجت، غير ذلك كنت مرعوبة لم أعرف هل نتيجته ستكون تأجيل المهرجان أو هيتم إلغاؤه، لأن لو حدث شيء كبير كانت الأوضاع هتتغير"


كما كشفت عن حبها الشديد لمهرجان الجونة السينمائي، معبرة عن ذلك قائلة"لم أكن أعلم إني بحب مهرجان الجونة السينمائي، إلا بعد أن استيقظت على خبر حريق المهرجان، شعرت بصدمة كبيرة، في هذا المهرجان توجد ألفة معينة بيننا، أشعر كأننا بنقرب من بعض سواء صحفيين أو ممثلين أو صناع، كلنا بنلاقي بعض، المكان صغير، ونقدر نتناقش ونشاهد مع بعض الأفلام، فأنا أحب مهرجان الجونة السينمائي بشكل كبير جدا".

ويستقبل المهرجان كل عام آلاف الضيوف الذين يفدون من مصر وخارجها، للمزج بين السياحة الشاطئية ومتابعة الأفلام السينمائية.

وتقام الدورة الخامسة في الفترة من 14 إلى 22 أكتوبر، حيث تعرض أكثر من 80 فيلما وتكرم الممثل والمخرج الفلسطيني محمد بكري والممثل المصري أحمد السقا.

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