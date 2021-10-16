بحجم تعاملات 16٫5 مليون جنيه.. ضبط المتهم بالإتجار بالنقد الأجنبي في الدقهلية

نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهم بالإتجار بالنقد الأجنبي في السوق السوداء بالدقهلية.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الدقهلية) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال التعامل بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف وقيامه عقب ذلك بإستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى من البنوك، وبيع العملة الأجنبية لراغبى الحصول عليها بأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.



و عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه.



وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندى بلغت (16٫5 مليون جنيه)



و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.