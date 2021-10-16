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ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة

السبت 16/أكتوبر/2021 - 01:03 م
متهم
متهم
هبة عبد الحفيظ

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد الأشخاص- وشقيقة زوجته) بقيام (أحد الأشخاص) بالنصب والإحتيال عليهما والإستيلاء منهما على مبالغ مالية بزعم قدرته على إنهاء إجراءات التعاقد للحصول على وحدة سكنية بأحد المشروعات بمحافظة القاهرة لوجود أضرار جسيمة بالوحدة السكنية الخاصة بوالد الشاكية، مدعيًا علاقاته ونفوذه بمسئولى المحافظة المشار إليها "على خلاف الحقيقة".
صحة الواقعة
وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وأن وراء إرتكابها (موظف سابق بأحد الأحياء بالقاهرة، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة)، إذ يمارس نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين على النحو المشار إليه، وتمكن من خلال ذلك من الإستيلاء على مبالغ مالية من الشاكيان، إلا أنه لم يفى بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

ضبط المتهم
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية

نيابة متهم قوات الأمن حوادث تحريات

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