Advertisements

"البحوث الإسلامية": اتباع سنة النبي السبيل الأمثل لتجاوز كل الأزمات

السبت 16/أكتوبر/2021 - 01:15 م
فضيلة الإمام الأكبر
فضيلة الإمام الأكبر
محمود الجلاد
وجّه مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، مؤكدًا أن هذا التاريخ علامة فارقة في حياة الشعوب، فقد أهلّ مولده على الدنيا بنور أراد الله أن يكون سببًا في نشر كل معاني السلام والرحمة بين البشرية جميعًا.

وقال د. نظير عيّاد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إن ذكرى مولد الحبيب تأتي في توقيت أحوج ما يكون فيه الناس إلى التأسّي بسنته والتمسك بتعاليمه والابتعاد عما نهى عنه، فقد بعث الله نبيه ليكون سراجًا منيرًا يخرج الناس من الظلمات إلى النور، ويسعى بين الناس بالسلام فيعمّروا الكون ويحققوا مراد الله فيه.

واستطرد عيّاد قائلًا: إن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لهو السبيل الأمثل لتجاوز كل الأزمات والعبور إلى بر السلام فقد أكد الحق –سبحانه وتعالى- أن بعثته فيها صلاح الناس في الدنيا والآخرة، بل جاء القرآن الكريم ليؤكد على ذلك في قوله سبحانه "حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم"، فكل قول أو فعل للنبي صلى الله عليه وسلم فيه صلاح للعباد والبلاد.

وأكد الأمين العام أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء للوفاق بين الناس لا للتفرقة بينهم، فقد أرست سنته كل مبادئ العيش المشترك بين الجميع، بل إن شخصية النبي الكريم لم تكن لتفرق بين الناس على أي أساس، فقد نبذ العنصرية ورحّب بالتقارب بين الجميع في أرض الله.

الكلمات المفتاحية

مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف سنة النبي ذكرى المولد النبوي

أخبار تهمك

عاجل.. أزمة مدوية جديدة تطرق أبواب برشلونة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

ملعب البلد.. رسميا .. الاهلي ينهي صفقة بيبو الجديد (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل - بيراميدز ينقض على نجم الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

إيهاب جلال يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة عزام في الكونفدرالية الإفريقية

منذ 39 دقيقة

بالكاس.. إلهام شاهين تخرج عن السيطرة في حفل أول أيام الجونة السينمائي

منذ حوالي 12 ساعة

ملامح تشكيل الأهلي أمام الحرس الوطني بطل النيجر

منذ حوالي 4 ساعات

السيسي: "أنا ليا بطاقة تموين في المنيا باسمي وبيستخدمها حد تاني" (فيديو)

منذ 36 دقيقة

عاجل - كارثة جديدة تضرب نادي الزمالك بقوة «10 ريختر»

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة توسكر الكيني

منذ 42 دقيقة

عاجل.. السيسي: أحلم بتنفيذ 3 مليون وحدة سكنية جديدة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الإسماعيلي يفاوض ثنائي الزمالك لضمهم في الميركاتو الشتوي

منذ ساعة

قنبلة الموسم.. برشلونة يوجه صفعة لريال مدريد ويقترب من ضم " الفنان "

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة ليفربول ضد واتفورد اليوم السبت

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة الزمالك ضد توسكر الكيني

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يضم صفقة جديدة من العيار الثقيل

منذ حوالي 23 ساعة

تعرف على راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

وكيل أوقاف السويس يؤكد على الالتزم بموضوع الخطبة الموحدة بجميع المساجد

البحوث الإسلامية" يطلق حملة توعوية بمناسبة المولد النبوي

الإفتاء: لا بد أن نتخلق بأخلاق النبي ونهتدي بهديه ونلتزم بسنته

ماذا يفعل المصلي لو سمع اسم النبي أثناء الصلاة.. مجمع البحوث يرد

خالد الجندي: النبي محمد الوحيد الذي أعطاه الله بعض صفات الألوهية (فيديو)

خطيب الجمعة ببني سويف: احتفلوا بذكرى المولد النبي بالاقتداء بسنته

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:57 م

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة توسكر الكيني

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة ليفربول ضد واتفورد اليوم السبت

12:26 م

إيهاب جلال يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة عزام في الكونفدرالية الإفريقية

01:00 م

قنبلة الموسم.. برشلونة يوجه صفعة لريال مدريد ويقترب من ضم " الفنان "

11:30 ص

السيسي: "أنا ليا بطاقة تموين في المنيا باسمي وبيستخدمها حد تاني" (فيديو)

01:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements