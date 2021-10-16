زيدان يرفض عرضاً مغرياً لتدريب نيوكاسل

تراجع الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق، عن الموافقة على عرضًا مغريًا لتولي قيادة نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.









ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "ديلي ميرور" أنه الملاك السعوديين الجدد تواصلوا مع زيدان، لاستطلاع رأيه في قيادة الفريق الإنجليزي، إلا أن المدرب الفرنسي رفض العرض".









وأضافت:"رفض زيزو، بأنه يخطط لقيادة المنتخب الفرنسي مستقبلًا، رغم أن هذا الحلم بات صعبًا على المدى القريب بعد فوز الديوك بلقب دوري الأمم الأوروبية".









وتابعت:"أن قائمة المرشحين لقيادة نيوكاسل يونايتد تضم أسماء أخرى مثل ستيفن جيرارد، بريندان رودجرز وأنطونيو كونتي".









وينتهي تعاقد ديدييه ديشامب المدير الفني الحالي لمنتخب فرنسا، بانتهاء مشوار الديوك في نهائيات كأس العالم (قطر 2022).



