بإطلالة بيضاء ..منة شلبي تبهر جمهورها

شاركت الفنانة منة شلبي، صورة جديدة لها أبهرت من خلالها الجمهور، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت شلبي في الصورة وهي ترتدي فستان ابيض اللون، تقف على السجادة الحمراء، في مهرجان الجونة، علقت على الصورة قائلة:" من حفل إفتتاح مهرجان الجونة في دورته الخامسة ".



ولم تقتصر نجاحات منة في الفترة الأخيرة على مسلسل كل أسبوع يوم جمعة فقط، ليشهد مسلسلها ليه لأ في موسمه الثاني نجاحًا كبيرًا على مستوى النقاد والجماهير، وتتلقى إشادات واسعة على أدائها.



كما تتخطى إيرادات فيلمها الإنس والنمس مع النجم الكوميدي محمد هنيدي الخمسين مليون جنيهًا. وننتظر نجاحات منة في الأعمال التي تقوم بتصويرها حاليًا، سواء فيلم الجريمة مع النجم أحمد عز والمخرج الكبير شريف عرفة، أو فيلم طريق السلامة مع المخرج المتميز بيتر ميمي.

