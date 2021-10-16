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شاهد أول ظهور لـ زينب غريب في مهرجان الجونة

السبت 16/أكتوبر/2021 - 08:46 م
زينب غريب
زينب غريب
إسراء عبدالفتاح ـ تصوير:عبير أحمد
حرصت الفنانة الشابة زينب غريب على الظهور في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي على الريد كاربت.

وظهرت زينب غريب بإطلالة أنثوية، لفتت أنظار المتواجدين على السجادة الحمراء، حيث ظهرت بفستان قصير باللون الزهري.

وكانت أنطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، الخميس الماضي، ومن المقرر أن يعرض خلال المهرجان 37 فيلمًا روائيّا طويلًا و15 فيلمًا وثائقيًّا و23 فيلمًا قصيرًا إضافة لستة أفلام ضمن برنامج العروض الخاصة.

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