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"مدينة شربين": نعمل 16 ساعة يوميًا في مبادرة "حياة كريمة" (فيديو)

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 06:10 ص
حياة كريمة
حياة كريمة
هدى عبدالرازق
قال محمد عوض عبدالجليل، نائب رئيس مجلس مدينة شربين، إن هناك مجهودات كبيرة تُبذل طوال اليوم مع مبادرة "حياة كريمة" لإنجاز كافة المشروعات لـ26 قرية على مستوى المركز، مشيدًا بمجهودات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الكبيرة على الأرض، ومتابعة كل كبيرة وصغيرة في المبادرة لإنهاء كافة المشروعات في مركز شربين بالدقهلية.

وتابع "عبدالجليل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رمضان حبيب، ببرنامج "أنا والمسئول"، المذاع على قناة "الحدث اليوم": يومنا مع مبادرة حياة كريمة يبدأ منذ الصباح الباكر في الثامنة وينتهي في الحادية عشر مساء حسب المشروع والمجهودات التي تُبذل في المشروعات، خاصة وأننا نتابع المشروعات ونسير العمل فيها، وهناك مشروعات في البينية التحتية والأساسية لقرى مركز شربين".

ووجه نائب رئيس مجلس مدينة شربين، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي باني الدولة الحديثة للمصريين والرفع من شأن المصريين والعلو منها، مضيفًا: "في مركز شربين نعمل بكل جد وخلاص لرفع شأن المركز والمحافظة وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية".

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