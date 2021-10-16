Advertisements

صندوق الاستثمارات السعودية: إطلاق مشروع سياحي ضخم بمنطقة الخليج العربي

السبت 16/أكتوبر/2021 - 10:08 م
بوابة الفجر
أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم عن إطلاق مشروع "THE RIG" الجديد في قطاع السياحة، وسيقام على منصات تستمد مفهومها من منصات النفط البحرية.

ويقع المشروع في منطقة الخليج العربي، ويمتد على مساحة تزيد عن 150 ألف متر مربع، حيث يمزج بين خيارات متنوعة للضيافة والإقامة والمغامرة والتجارب الرياضية البحرية.

ويعد مشروع "THE RIG" أحدث مشاريع الصندوق في قطاعي السياحة والترفيه، التي تعد أحد القطاعات الرئيسية التي يركز عليها الصندوق، التي سيكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي.

ويهدف للمحافظة على بيئة المنطقة التي سيقام عليها باتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، تعزيزًا لجهود المملكة للحفاظ على البيئة.

وسيكون المشروع إضافة نوعية للمشاريع السياحية الجذابة، ومن المتوقع أن يستقطب العديد من السياح من مختلف أنحاء العالم، وبشكل خاص مواطني ومقيمي دول الخليج العربي لعيش تجربة سياحية استثنائية.

ويقدم مجموعة واسعة من الخيارات السياحية التي تشتمل على ثلاثة فنادق، ومجموعة مطاعم عالمية، ومهابط للطائرات المروحية، والعديد من الأنشطة المتنوعة والرياضات الجريئة.

ويأتي إطلاق مشروع "THE RIG." تماشيًا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025 الهادفة لتمكين الابتكار في قطاعي السياحة والترفيه داخل المملكة، والذي يزخر بالفرص التنموية الواعدة التي تحقق التنوع الاقتصادي ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.

وعمل الصندوق على تأسيس ودعم العديد من المشاريع والشركات في مختلف المناطق بهدف تعزيز جهود المملكة لتصبح وجهة سياحية رائدة على خارطة السياحة العالمية، مثل شركة البحر الأحمر للتطوير، وشركة السودة للتطوير، وشركة كروز السعودية.

الكلمات المفتاحية

السعودية الاقتصاد اخبار مصر اخبار الاقتصاد

أخبار تهمك

تعليق أحمد موسى عن تزوير بطاقة تموين باسم الرئيس (فيديو)

منذ ساعة و 14 دقيقة

5 غيابات تضرب ريال مدريد

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة الأهلي ضد الحرس الوطني

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - إدارة مانشستر يونايتد تتخذ قرارًا ناريًا ضد سولشاير

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني يرحل عن الأهلي في هذه الحالة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

تصريح ناري من نجم مانشستر يونايتد بعد الخسارة الكبيرة أمام ليستر

منذ ساعتين و 15 دقيقة

مفاجأة.. بن شرقي يرد على مفاوضات الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الزمالك يوافق على تمديد عقده بشروط

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي السابق يهاجم موسيماني بعد التعادل مع الحرس الوطني

منذ ساعة و 18 دقيقة

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل - موسيماني يحسم موقفه من التعاقد مع نجم الزمالك

منذ ساعة الا ربع

عاجل - ساديو ماني يُفاجىء صلاح بهذا التصريح

منذ حوالي 6 ساعات

كلوب: صلاح أفضل لاعب في العالم

منذ ساعة الا ربع

عاجل من النيابة بشأن بلاغ سقوط ميكروباص في نهر النيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قرار مفاجىء من لجنة التخطيط في الأهلي

منذ ربع ساعة

عاجل.. الزمالك مهدد بالإيقاف بسبب كارثة جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

سبق – السعودية | صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن إطلاق الوجهة السياحية "أمالا"

إقرار مخطط "البحر الأحمر": 14 فندقا فخما بـ5 جزر سعودية

صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن إطلاق شركة الطائرات المروحية

السعودية تؤسس أول شركة محلية لتشغيل الطائرات المروحية

المجلس العالمي للسفر: 263 مليار حجم قطاع السياحة في المملكة لعام 2019

سوق السفر العربي 2019 يناقش الفرص الاستثمارية المستقبلية في السعودية

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:32 م

تعليق أحمد موسى عن تزوير بطاقة تموين باسم الرئيس (فيديو)

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

08:30 م

5 غيابات تضرب ريال مدريد

09:30 م

عاجل - موسيماني يحسم موقفه من التعاقد مع نجم الزمالك

10:01 م

كلوب: صلاح أفضل لاعب في العالم

10:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements