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داليا البحيري تثير الجدل بإطلالتها في ثالث أيام مهرجان الجونة

السبت 16/أكتوبر/2021 - 11:10 م
داليا البحيري
داليا البحيري
إسراء عبدالفتاح
أثارت الفنانة داليا البحيري الجدل، وذلك بعد ظهورها على الريد كاربت في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي.

وظهرت داليا البحيري على السجادة الحمراء بفستان قصير مكشوف الصدر ومتطرز على الصدر بطريقة دائرية، مما أثار الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

يذكر أنه، قد انطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، الخميس الماضي، ومن المقرر أن يعرض خلال
المهرجان 37 فيلمًا روائيّا طويلًا و15 فيلمًا وثائقيًّا و23 فيلمًا قصيرًا إضافة لستة أفلام ضمن برنامج العروض الخاصة.
داليا البحيري تثير الجدل بإطلالتها في ثالث أيام مهرجان الجونة
داليا البحيري تثير الجدل بإطلالتها في ثالث أيام مهرجان الجونة

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