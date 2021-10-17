بعد ظهور "ابن سوبر مان" مثلي الجنسية.. أستاذ علم اجتماع: "مش هيعلمنا" (فيديو)

قال الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن صناعة الكارتون تشهد انهيارًا في أمريكا منذ سنوات، موضحًا أن السبب في ظهور شخصية "ابن سوبر مان" في العمل الكارتوني الجديد أنه مثلي الجنسية نوعًا من الإفلاس.

وأشار "صادق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن المجتمع الأمريكي نفسه انتقد ظهور "ابن سوبر مان" مثلي الجنسية، فضلًا عن رفضه في المجتمعات العربية، لافتًا إلى أنه لا يمكن عرض مثل هذه النوعية من الكارتون على الأطفال لأنهم سيعتقدون ما يشاهدونه أمر عاديًا.