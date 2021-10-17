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بعد ظهور "ابن سوبر مان" مثلي الجنسية.. أستاذ علم اجتماع: "مش هيعلمنا" (فيديو)

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 08:00 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
قال الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن صناعة الكارتون تشهد انهيارًا في أمريكا منذ سنوات، موضحًا أن السبب في ظهور شخصية "ابن سوبر مان" في العمل الكارتوني الجديد أنه مثلي الجنسية نوعًا من الإفلاس.

وأشار "صادق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن المجتمع الأمريكي نفسه انتقد ظهور "ابن سوبر مان" مثلي الجنسية، فضلًا عن رفضه في المجتمعات العربية، لافتًا إلى أنه لا يمكن عرض مثل هذه النوعية من الكارتون على الأطفال لأنهم سيعتقدون ما يشاهدونه أمر عاديًا.

وعن مدى إمكانية السماح للأطفال في المرحلة الثانوية مشاهدة كارتون "ابن سوبر مان"، قال: "في ناس بتتفرج على أسوء من كارتون ابن سوبر مان.. إحنا ثاني دولة في زيارة المواقع الإباحية على مستوى العالم، وثاني دولة في التحرش، ومش منتظرين سوبر مان يعلمنا".

ولفت إلى أننا ليس لدينا قدرة على المنع، ولكن على الإعلام والتعليم أن يشرحوا للأطفال المقبول وغير المقبول، مضيفًا أن يجب التحدث مع الأطفال على أن أجسادهم شيء مقدس ولا يجب لمسه.

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