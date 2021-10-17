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تعرف على ترتيب وهدافي الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الأحد

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 04:43 ص
الدوري الاسباني
الدوري الاسباني
محمد نادر
يستعرض "الفجر الرياضي" ترتيب الدوري الإسباني بعد انتهاء اليوم الأول من الجولة التاسعة والتي انطلقت مساء السبت بلقاء ليفانتي ضد خيتافي والذي انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب "سيوتات دي فالنسيا".

بهذه النتيجة ظل ليفانتي في المركز ال18 برصيد 5 نقاط، في حين ظل خيتافي في المركز الأخير في ترتيب أندية الدوري برصيد نقطتين فقط.

في المقابل قفز ريال سوسيداد إلى صدارة ترتيب الدوري الإسباني بشكل مؤقت، بعد تغلبه على ريال مايوركا، بهدف نظيف، في اللقاء الذى جمعهما على ملعب "أنويتا".

ومن المقرر أن تستكمل اليوم باقي مباريات الجولة التاسعة وجائت كالتالي :

رايو فاليكانو _ إلتشيي
سيلتا فيغو _ إشبيلية
فيا ريال _ اوساسونا
برشلونة _ فالنسيا

وجاء ترتيب الدوري الإسباني على النحو التالي:

1 ريال سوسييداد _ 20 نقاط
2 ريال مدريد _ 17 نقاط
3 أتلتيكو مدريد _ 17 نقاط
4 إشبيلية _ 14 نقاط
5 أوساسونا _ 14 نقاط
6 رايو فاييكانو _ 13 نقاط
7 أتلتيك بيلباو _ 13 نقاط
8 فالنسيا _ 12 نقاط
9 برشلونة _12 نقاط
10 ريال بيتيس _ 12 نقاط
11 فياريال _ 11 نقاط
12 مايوركا _ 11 نقاط
13 إسبانيول _ 9 نقاط
14 إلتشي _ 9 نقاط
15 قادش - 7 نقاط
16 سيلتا فيجو _ 7 نقاط
17 غرناطة _ 6 نقاط
18 ليفانتي _ 5 نقاط
19 ألافيس _ 3 نقاط
20 خيتافي _ نقطتين

وفي نفس السياق نستعرض ترتيب هدافي الليجا حتى الآن، وجائت كالتالي:

كريم بنزيما - ريال مدريد 9 أهداف
ميكيل أويارزابال - ريال سوسييداد 6أهداف
فينيسيوس جونيور - ريال مدريد 5أهداف
أرناوت دانجوما - فياريال 4أهداف
لويس سواريز - أتلتيكو مدريد 4أهداف
ويليان خوسيه - ريال بيتيس 3أهداف
إيريك لاميلا - إشبيلية 3أهداف
يوسف النصيري - إشبيلية 3أهداف

الكلمات المفتاحية

هدافي الإسباني رياضة ترتيب الدوري الاسباني اخبار الرياضة

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