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وزارة العدل الأمريكية تؤكد تسلم أليكس صعب مبعوث الرئيس الفنزويلي

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 05:41 ص
أليكس صعب
أليكس صعب
أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أنها تسلمت أليكس صعب، مبعوث الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بعد القبض عليه في الرأس الأخضر، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، أن "صعب" يواجه تهم غسل أموال لحساب حكومة فنزويلا، وإدارة شبكة فساد سمحت له ولمادورو بالاستفادة من برنامج دعم المواد الغذائية الذي تديره الدولة.

وألقي القبض على أليكس صعب في في الرأس الأخضر في يونيو 2020 عندما توقفت طائرته هناك للتزود بالوقود، وبعد معركة قضائية قضت المحكمة الدستورية في الرأس الأخضر في سبتمبر بوجوب تسليمه للولايات المتحدة الأمريكية.

الكلمات المفتاحية

فينزويلا بوابة الفجر الفجر أليكس صعب

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