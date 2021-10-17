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وزير الأوقاف: نحن بحاجة إلى الامتثال بخصال الرسول من رحمة وإنسانية

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 10:11 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الرئيس عبدالفتاح السيسي والمصريين بذكرى المولد النبوي، مشيرا إلى أنه لم ولن تعرف البشرية إلى أن تقوم الساعة شخص أكرم وأنبل وأعز على الله من الرسول –صل الله عليه وسلم-.
ولفت "جمعة"، خلال كلمته احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى أن الرسول الكريم كان أحسن الناس خلقا، ونحن بحاجة إلى الامتثال بخصال الرسول الكريمة من رحمة وإنسانية، مضيفا أن الأديان كلها رحمة وانزلت لسعادة الإنسان.
وأوضح أن الوزارة انتهت من اصدار المجموعة الثانية من مجموعة رؤية، والتي تتضمن على مجموعة من الكتب، وبهذه المجموعة الثانية يبلغ مجموعة اصداراتها إلى 83 اصدار خلال عامين ونصف منهم 55 باللغة العربية، و35 اصدار مترجم، مؤكدا أنهم يعملون على تحويل هذه الاصدارات إلى محاضرات وندوات وبرامج توعوية.

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