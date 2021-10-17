161.4 مليون دولار صادرات قطاع الأثاث خلال 8 أشهر

أظهر أحدث تقرير صادر من المجلس التصديري للأثاث ارتفاع في صادرات القطاع خلال أول 8 شهور من 2021، متعافيا نسبيا من تداعيات أزمة كورونا التى هبطت صادرات بنحو 25% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وقفزت صادرات قطاع الأثاث في اول 8 شهور من 2021 بنسبة 19% لتسجل 161.4 مليون دولار، مقارنة 136 مليار دولار عن نفس الفترة من 2020.

ولا يزال القطاع لم يستعد مستوياته التصديرية ما قبل أزمة كورونا، والتى بلغت 180.6 مليار دولار في 2019، وهو ما يظهر أنه مازال متأثرا بالأزمة ولم يتعافى منها بشكل كامل.

وتستهدف وزارة الصناعة المصرية الوصل مضاعفة حجم الصادرات؛ ليصل إلى 100 مليار دولار سنويا ووضعت برنامج جديد لدعم الصادرات واعادة تشكيل المجالس التصديرية.

وقد بلغ إجمالي الصادرات في نهاية العام المالي الماضي2020-2021 بحسب ميزان المعاملات الجارية الصادر من البنك المركزي نحو 20.1 مليار دولار مقارنة 17.9 مليار دولار في عام 2019-2020، وكان اكثر السلع تصديرا الاجهزة الكهربائية.

وشهدت صادرات قطاع الأثاث خلال 8 شهور الاول من 2021 نموا في جميع الشهور، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، إلا في شهري أغسطس وسبتمبر حققت انخفاضات بنسبة 46% و 5% على التوالي.

ولم يوضح البيان أسباب تراجع صادرات القطاع في هذين الشهرين، وهل لهم علاقة بتعطل سلاسل الإمداد العالمية.

ولاتزال المملكة العربية السعودية وفقا لتقرير المستحوذ الأكبر على صادرات مصر من الأثاث خلال الثلاث سنوات الماضية، حيث بلغت حجم واردتها منه نحو 42 مليون دولار خلال أول 8 شهور من 2021، تلتها الإمارات واردات 20 مليار دولار ثم العراق 17 مليون دولار، وسلطنة عمان 13 مليون دولار.