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ضبط 4 متهمين في واقعة تداول مقطع فيديو على التيك توك.. اعرف الحكاية

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 03:10 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
هبة عبد الحفيظ
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط أحد المتهمين فى واقعة تداول مقطع فيديو على أحد الصفحات الشخصية على تطبيق "تيك توك" يظهر خلاله مجموعة من الشباب يقومون بأداء مشهد تمثيلى يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بأداء الصلاة، ويأتى من خلفه شخصان يقومان بمحاولة سرقة متعلقاته الشخصية وتعطليه عن الصلاة، وظهور إحدى الفتيات لمنعهما.

مديرية أمن الإسكندرية
وباستكمال الجهود، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من تحديد هوية باقى الأشخاص بمقطع الفيديو، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم (شابين وفتاة - مقيمين بمحافظة الإسكندرية)، وبمواجهتهم قرروا بأنهم ذات الأشخاص الذين يظهرون بمقطع الفيديو المشار إليه وأنهم قاموا بذلك بقصد الشهرة  وتحقيق أكبر عدد من المشاهدات عبر تطبيق "التيك توك" وأنهم لم يقصدوا أى شىء آخر خلاف ذلك.

إجراءات قانونية 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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