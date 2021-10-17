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قدم أكثر من 200 عمل فني.. معلومات عن سليمان عيد في يوم ميلاده

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 04:37 م
سليمان عيد
سليمان عيد
إسراء عبدالفتاح
تحل اليوم الأحد 17 أكتوبر، يوم ميلاد الفنان سليمان عيد، والذي أثبت نفسه بين صفوف الفنانين بأدواره المختلفة الكوميدية.

وفي السطور التالية نعرض أبرز المعلومات عن سليمان عيد، كالآتي:
1- ولد 17 أكتوبر 1968 في محافظة القاهرة.

2- بدأ الفنان سليمان عيد حياته الفنية في أواخر الثمانينات وقدم العديد من المسرحيات منها مقالب حيران.

3- قدم أكثر من 200 عمل فني بين أفلام ومسلسلات ومسرحيات.

4- عمل قبل دخوله المجال الفني، فواعلى، وبائع أنابيب، وعمل بالمحارة، وبمجال بيع القماش.

يذكر أن آخر أعمال سليمان عيد مانت فيلم "الإنس والنمس" بمشاركة محمد هنيدي ومنة شلبي، وعدد كبير من النجوم.

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