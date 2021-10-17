Advertisements

بالأحمر.. رشا أمين تتألق في رابع أيام مهرجان الجونة

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 06:01 م
رشا آمين
رشا آمين
إسراء عبدالفتاح
حرصت الفنانة رشا أمين على الظهور على الريد كاربت في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي.

وظهرت رشا أمين بإطلالة جريئة، حيث أرتدت فستان باللون الأحمر، واختارت مكياج متناسب مع الفستان، وكذلك قصه شعر.

من المقرر أن يعرض مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الأحد، الفيلم المصري "ريش" بمركز الجونة للمؤتمرات، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.

فيلم "ريش" بطولة دميانة نصار، سامي بسيون، محمد عبد الهادي، فادي مينا، ابوسفين نبيل، نعيم عبد الملك، محمد صدقي، يوستينا سمير، ناصر جلال، عبدالله، سامية، سيناريو واخراج عمر الزهيري.
بالأحمر.. رشا أمين تتألق في رابع أيام مهرجان الجونة
بالأحمر.. رشا أمين تتألق في رابع أيام مهرجان الجونة

الكلمات المفتاحية

مهرجان الجونة السينمائي، مهرجان الجونة السينمائي رشا أمين جونة الجونه السينمائي إطلالة رشا أمين

أخبار تهمك

الأهلي يتحرك لخطف أهم لاعب في الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بلاغات إلى النائب العام ضد اتحاد الكرة تتضمن مخالفات مالية وإدارية

منذ حوالي 3 ساعات

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم السبت في الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعتين

عاجل- صفقة تبادلية نارية.. محمد صلاح يدخل دائرة اهتمام ريال مدريد

منذ نصف ساعة

مفاجأة.. عرض الـ30 مليون يقرب بيراميدز من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

تعليق أحمد موسى على تزوير بطاقة تموين باسم الرئيس (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

وسط مفاجآت.. تشكيل برشلونة المتوقع ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

منذ ساعتين

عاجل.. مصطفى محمد يسجل هدفا رائعا لجالطة سراي أمام قونيا سبور (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

ماذا يحتاج الزمالك للتأهل لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا؟

منذ ساعة و 12 دقيقة

قرار مفاجئ من الخطيب في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. بن شرقي يرد على مفاوضات الأهلي

منذ يوم

مفاجأة جديدة في تشكيل برشلونة أمام فالنسيا

منذ ساعة و 12 دقيقة

موعد مباراة مصر والجزائر المنتظرة في كأس العرب

منذ 40 دقيقة

نجم ريال مدريد في طريقه إلى آرسنال

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل - ساديو ماني يُفاجىء صلاح بهذا التصريح

منذ يوم

موضوعات متعلقة

وفاء عامر تتألق على الريد كاربت في مهرجان الجونة السينمائي

وزيرة الثقافة تكرم صناع "ريش" الفائز بجائزة أسبوع النقاد في مهرجان كان السينمائي

أمينة خليل بإطلالة جذابة على الريد كاربت في ثاني أيام مهرجان الجونة

رانيا يوسف على الريد كاربت بإطلالة مثيرة في ثاني أيام مهرجان الجونة

جميلة عوض تتألق في ثاني أيام مهرجان الجونة (صور)

دينا الشربيني بفستان جريء مفتوح على الريد كاربت.. والجمهور: "دا مايوه"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:30 م

الأهلي يتحرك لخطف أهم لاعب في الزمالك

مفاجأة جديدة في تشكيل برشلونة أمام فالنسيا

05:29 م

عاجل- صفقة تبادلية نارية.. محمد صلاح يدخل دائرة اهتمام ريال مدريد

06:09 م

عاجل.. مصطفى محمد يسجل هدفا رائعا لجالطة سراي أمام قونيا سبور (فيديو)

03:07 م

موعد مباراة مصر والجزائر المنتظرة في كأس العرب

06:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements