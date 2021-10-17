بالأحمر.. رشا أمين تتألق في رابع أيام مهرجان الجونة

حرصت الفنانة رشا أمين على الظهور على الريد كاربت في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي.



وظهرت رشا أمين بإطلالة جريئة، حيث أرتدت فستان باللون الأحمر، واختارت مكياج متناسب مع الفستان، وكذلك قصه شعر.



من المقرر أن يعرض مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الأحد، الفيلم المصري "ريش" بمركز الجونة للمؤتمرات، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.



فيلم "ريش" بطولة دميانة نصار، سامي بسيون، محمد عبد الهادي، فادي مينا، ابوسفين نبيل، نعيم عبد الملك، محمد صدقي، يوستينا سمير، ناصر جلال، عبدالله، سامية، سيناريو واخراج عمر الزهيري.

