بمسيرة تدريبية متنوعة.. ستيف بروس يحقق إحصائية جديدة

يلتقي فريق نيوكاسل يونايتد الآن بنظيره توتنهام هوتسبير، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ويصل ستيف بروس بهذه المباراة ال1000 في مسيرته التدريبية، والتي انطلقت منذ عام 1998 مع شيفيلد يونايتد.





وتنوعت مسيرة بروس بين الفوز والهزيمة والتعادل، حيث حصد الفوز في 376 مباراة، وتعادل في 254 لقاء، وتلقى الهزيمة في 396 مباراة أخرى.





وتولى ستيف بروس قيادة نيوكاسل يونايتد في عام 2019، قادمًا من تدريب فريق شيفيلد يونايتد الإنجليزي.





وكان ستيف بروس يقترب من انهاء مسيرته مع نيوكاسل يونايتد، وذلك بعد الاستحواذ السعودي على النادي بقيادة محمد بن سلمان، لكن النادي قرر الإبقاء عليه وأعلن هذا في بيان رسمي ليحسم الجدل في هذا الأمر.





وفي سياق آخر.. يتقدم توتنهام هوتسبير على نظيره نيوكاسل يونايتد في المباراة التي تجمع بينهم الآن، بثلاثية مقابل هدف وحيد في الشوط الأول من البريميرليج.



