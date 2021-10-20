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خبير يكشف حجم إنفاق الأسر المصرية على الدروس الخصوصية (فيديو)

الأربعاء 20/أكتوبر/2021 - 09:20 م
دروس خصوصية-أرشيفية
دروس خصوصية-أرشيفية
كساب احمد
قال رفعت الفياض، الخبير في مجال التعليم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل على الارتقاء بملفي التعليم والصحة، في إطار حرصة على بناء مصر الحديثة، لافتَا إلى أن التعليم أمن قومي، لأن تطوير التعليم يؤدي إلى مخرجات تعليم جديدة، وهذ ينعكس على كافة المجالات في الدولة.

إصلاح التعليم
 وتابع "الفياض"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبد الباقي عزوز، ببرنامج "توك شو العرب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن إصلاح التعليم بشكل صحيح وحقيقي لن يحدث إلا بعد عودة الطالب والمدرس مرة أخرى إلى المدرسة، بعد أن هجرها الطرفين بسبب الدروس الخصوصية، مشيرًا إلى أن الأسر المصرية تنفق ما يقرب من 50 مليار جنيه على الدروس الخصوصية.

ولفت إلى أن هناك عجز يقدر بـ250 ألف مدرس، وهذا بسبب وقف تعيين المدرسيين منذ سنوات عديدة، مشيرًا إلى أن الهيئة التدريسية في مصر دخلت في مرحلة "الشيخوخة"، بسبب عدم تعيين مدرسين جدد.

وزارة التربية والتعليم
 وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم ترتكب جرمًا في حق الطلاب، من خلال حديثها عن تعيين مدرسين بـ20 جنيه في الحصة، معقبًا: "الوزارة بتسلم الطلاب تسليم أهالي للمدرسين، اللي هياخدوا عندهم دروس خصوصية".

الكلمات المفتاحية

وزارة التعليم الصحة السيسي الدروس الخصوصية التعليم إنفاق الأاسر المصرية على الدروس

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