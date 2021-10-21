خالد الجندي: إزاي تكون منتمي للدين والنبي محمد وتكذب (فيديو)

أعرب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن تعجبه من قيام البعض بتبرير ضرب الناس وتعذيبهن.





وقال "الجندي" خلال تقديمه لبرنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي إم سي" اليوم الخميس: "تلاقي واحد حافظ القرآن ومزعل مراته، أو حافظ السنة ولسة مصلي التراويح ويعمل حاجة مش كويسة".





وأضاف: "أنا بتكلم هنا عن القلة القليلة المسيئة للدين وليس العموم، إزاي تكون منتمي للدين والنبي محمد وترتشي أو تكذب أو تسب الدين".



