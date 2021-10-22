رامي رضوان بعد صورة محمد صلاح مع تمثاله: "هي دي خفة الدم المصرية"



وقال "رضوان" خلال تقديم برنامجه "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الخميس إن محمد صلاح قال إنه حاسس أنه واقف أمام المرآة وهذا نظرًا لبراعة التمثال الذي سبب حالة من اللغط وعدم القدرة على تفرقة التمثال من محمد صلاح من دقة تصنيعه.



واستعرض لقطات من قيام محمد صلاح بكشف النقاب عن تمثاله بمتحف مدام توسو، ولقطات الصور التي قام حرص على التقاطها معه ورفعه لعلامة النصر أعلى رأس التمثال، معقبًا "خفة الدم المصري هي هي حتى مع محمد صلاح وهذه الحركة لا نقوم بها غالبًا إلا مع الأصدقاء".



وطالب رامي رضوان بأن يكون هناك تمثال لمحمد صلاح في مصر، معقبًا "ليه ميكونش فيه تمثال زي ده في مصر خاصة أن لدينا من الكفاءات والخبراء القادرين على ذلك".



أشاد الإعلامي رامي رضوان، بمستوى اللاعب محمد صلاح قائد منتخب مصر خلال هذا الموسم، معربًا عن سعادته بأن يكون أول لاعب مصري يصنع له تمثال بالحجم الطبيعي لوضعه في متحف مدام توسو في العاصمة البريطانية لندن بجوار تمثالي رونالدو وبيكهام.