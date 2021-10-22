كريم فهمي يكشف تفاصيل خناقته يوم حفل زفافه





كشف الفنان كريم فهمي، تفاصيل خناقته يوم حفل زفافه، قائلا: "كنت أنا فى الفرح ومعايا أصحاب ليا كتير وكان فى ناس دخلاء مش عارفهم وحد فيهم كان واقف وبيصور بموبايله فراح شقيق زوجتى أخد منه الموبايل وقاله بعد الفرح أديهولك،





ضيفا فى الجزء الثانى من برنامج "سهرانين" الذى يقدمه الإعلامى والفنان أمير كرارة، والمذاع على قناة ON :"





وقال في سياق آخر، إن أغلب أفلامه الذى قام بتأليفها، أطلق اسم بناته على أسماء البطلات اللاتى تقفن أمامه مثل أفلام ديدو وحسن وبقلظ.

واضاف خلال حلولهطبعا مشى الناس على نهاية الفرح وفضل اللى كان بيصور وأصحابه اللى منعرفهومش وحصلت الخناقة وقتها بقى وكانت خناقة".