Advertisements

كريم فهمي يكشف تفاصيل خناقته يوم حفل زفافه

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 03:46 ص
كريم فهمي
كريم فهمي

كشف الفنان كريم فهمي، تفاصيل خناقته يوم حفل زفافه، قائلا: "كنت أنا فى الفرح ومعايا أصحاب ليا كتير وكان فى ناس دخلاء مش عارفهم وحد فيهم كان واقف وبيصور بموبايله فراح شقيق زوجتى أخد منه الموبايل وقاله بعد الفرح أديهولك، 

واضاف خلال حلوله ضيفا فى الجزء الثانى من برنامج "سهرانين" الذى يقدمه الإعلامى والفنان أمير كرارة، والمذاع على قناة ON :"طبعا مشى الناس على نهاية الفرح وفضل اللى كان بيصور وأصحابه اللى منعرفهومش وحصلت الخناقة وقتها بقى وكانت خناقة".

وقال  في سياق آخر، إن أغلب أفلامه الذى قام بتأليفها، أطلق اسم بناته على أسماء البطلات اللاتى تقفن أمامه مثل أفلام ديدو وحسن وبقلظ.
 

الكلمات المفتاحية

منوعات كريم فهمي سهرانيين خناقة حفل زفاف

أخبار تهمك

الكشف عن رد فعل أجاي بعد موافقة الأهلي على انتقاله لهذا الفريق

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل من وزير المالية بشأن سد أزمة عجز المعلمين (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

ليفربول في ورطة بسبب صلاح وماني

منذ أقل من ساعة

ناقد رياضي يكشف حقيقة مرض الخطيب وقدرته على الترشح بانتخابات الأهلي (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

"الأوقاف" توضح ضوابط فتح دورات مياه المساجد (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الصراع يشتعل.. منافس جديد يترشح للرئاسة النادي الأهلي

منذ ساعتين

موسيماني يطلب ضم صفقات جديدة في الأهلي.. تعرف على المراكز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. استقرار نسبي في إصابات ووفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 3 ساعات

ليفربول يخسر صلاح في 6 مباريات حاسمة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ظهور منافس جديد لمحمود الخطيب في إنتخابات النادي الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول ظهور لبشرى بعد تعرضها لحادث سير في الجونة

منذ حوالي 15 ساعة

"خسيت 50 كيلو".. هنادى مهنا تكشف سر فقدانها الوزن

منذ ساعتين و 40 دقيقة

جيجي لامارا لـ "الفجر الفني": طلاق نانسي عجرم شائعة والبعض ينزعج من نجاحاتها

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لـ"الخطيب"

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - آخر تطورت حالة «محمود الخطيب» الصحية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ظهور وجه نسائي جديد في إنتخابات الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

كيف استعاد محمد رشاد ذكريات الطفولة بصورة؟

عمر كمال يكشف للإبراشي مفاجأة جديدة بشأن تفاصيل خناقته مع باسم سمرة (فيديو)

وزير القوى العاملة يكشف تفاصيل مشاركته في حفل زفاف جماعي.. ووصيته للعرسان (فيديو)

سائق قطار أسوان يكشف تفاصيل حضور وزير النقل حفل زفاف ابنته (فيديو)

أول صور من تحضيرات حفل زفاف نيللي كريم وهشام عاشور

بالرغم من عدم حضوره جنازة دلال عبد العزيز.. أحمد السقا في زفاف نيللي كريم

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:08 م

ناقد رياضي يكشف حقيقة مرض الخطيب وقدرته على الترشح بانتخابات الأهلي (فيديو)

الكشف عن رد فعل أجاي بعد موافقة الأهلي على انتقاله لهذا الفريق

09:30 ص

عاجل.. استقرار نسبي في إصابات ووفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

12:51 ص

عاجل - آخر تطورت حالة «محمود الخطيب» الصحية

04:31 م

عاجل من وزير المالية بشأن سد أزمة عجز المعلمين (فيديو)

10:59 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

المنيا يصطدم ببنى سويف وأسوان يواجه التليفونات بالجولة الرابعة للقسم الثاني

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: البنتاجون أرسل أسلحة حديثة إلى إسرائيل قيمتها 500 مليون دولار فى اليوم الثالث للقتال

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

Advertisements