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هيئة الأرصاد تحذر المواطنين.. وتوجه لهم مناشدة (فيديو)

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 09:58 ص
الطقس- أرشيفية
الطقس- أرشيفية
هدى عبدالرازق
قالت منار غانم، متنبئ جوي بهيئة الأرصاد، إن الاستقرار في الأحوال الجوية مازال مستمرا، فضلا عن استمرار انخفاض درجات الحرارة، حيث تسود الأجواء الخريفية على كافة أنحاء الجمهورية.

استقرار الأحوال الجوية 
وأشارت "غانم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أنه يسود طقس خريفي معتدل على القاهرة الكبرى ومحافظات السواحل الشمالية للبلاد، والوجه البحري، بينما يسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، وحار على محافظات جنوب الصعيد نهارا.

انخفاض درجات الحرارة
وحذرت من انخفاض درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، حيث يفضل ارتداء الملابس الخريفية عند الخروج ليلا، فضلا عن وجود شبورة مائية خفيفة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية في الصباح الباكر، معلقة: "الأجواء تسمح بالاستمتاع بالعطلة الأسبوعية والخروج".

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هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية الأرصاد أجواء خريفية

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