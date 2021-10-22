هنادي مهنا تتصدر "ترند" جوجل بعد ظهورها في "معكم"

تصدرت الفنانة هنادي مهنا اليوم الجمعة الموافق الـ22 من أكتوبر 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب ظهورها في برنامج "معكم".





هنادى مهنى في معكم





وحلت هنادي مهنا ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي خلال برنامجها "معكم" والمذاع عبر فضائية سي بي سي cbc لتشعل مواقع التواصل بإطلالتها وما قدمته خلال الحلقة.





هنادى مهنى والطبلة





وفاجأت النجمة هنادى مهنى المشاهدين والموجودين في الأستوديو بقدرتها على "الطبل" حيث أمسكت بطبلة ولعبت بها على الهواء، وقدمت معزوفة مميزة بها، ما أثار إعجاب الجميع.





هنادى مهنى تفاجئ زوجها





واتصلت هنادى مهنى بزوجها الفنان أحمد خالد صالح على الهواء وسألته عن الأغنية التي يحب أن تغنيها على الهواء بعد طلب منى الشاذلى منها ذلك والذي طلب منها أن تغني لـ"أديل".





إطلالات هنادى مهنى





واعتادت هنادى مهنى على مشاركة منشورات على حساباتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تتضمن صورها رفقة زوجها أو مشاركات حول حياتها اليومية وإطلالتها الجاذبة.





أزياء هنادى مهنى





وتميزت هنادى مهنى بظهورها الأنيق الرائع عبر "إنستجرام" ما زاد عدد متابعيها، الذي أثنى على أناقتها وجمالها وتناسق أزيائها التي ترتديها مع رشاقتها.



