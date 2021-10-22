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الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يرأس الاجتماع الدوري الثاني عشر لمديري فروع الرئاسة العامة

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 10:32 ص
بوابة الفجر
الفجر السعودي


رأس الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، الاجتماع الدوري الثاني عشر لمديري عموم فروع الرئاسة العامة في مختلف مناطق المملكة.
وتناول الاجتماع موضوعات متعلقة بالعمل الميداني والتوعوي، إضافة إلى عدد من الموضوعات المرتبطة بالتخطيط والتطوير.
ونوه الدكتور السند بالحملات التي نظمتها الرئاسة العامة مؤخراً، والتعاون من الجهات الحكومية والأهلية، مثمناً الدعم الذي تحظى به الرئاسة من القيادة الرشيدة حفظها الله.
وأشاد معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنجاح الذي حققه (المؤتمر الثاني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودور المملكة العربية السعودية في تعزيزه) الذي اختتم أمس، مبينًا أهمية المؤتمر والموضوعات التي ناقشها.

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رئيس الامر بالمعروف

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