اليوم.. افتتاح معرض الساقية للكتاب بحضور "عبده" و"الأزهرى" و"الليثى"



تفتتح ساقية عبد المُنعم الصاوى اليوم الجمعة الثانى والعشرين من أكتوبر الحالى معرض الساقية للكتاب (الدورة الحادية عشرة)، وذلك فى قاعة النهر، من الثانية عشرة ظهرًا وحتى التاسعة مساءً، وتستمر فاعلياته حتى الثامن والعشرين من أكتوبر الحالى، مع التزامها بكل الاجراءات الاحترازية لحماية زائريها.

وتتضمن فاعليات المعرض ورش عمل وحفلات توقيع وفقرات استعراضية، وعلى هامش المعرض تستمر الساقية فى تقديم حفلاتها وندواتها الثقافية.

الجدير بالذكر أن ضيوف حفل الافتتاح اليوم هم رئيس اتحاد الناشرين سعيد عبده ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية أسامة الأزهرى ورئيس الإدارة المركزية لمركز تسجيل الآثار المصرية وآثار القاهرة والجيزة د. هشام الليثى، وهو نائب عن وزير السياحة والآثار د. خالد العناني.