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وزير القوى العاملة يكشف تفاصيل سفر العمالة المصرية إلى ليبيا (فيديو)

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 09:21 م
محمد سعفان وزير القوى العاملة
محمد سعفان وزير القوى العاملة
هدى عبدالرازق
كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تفاصيل سفر العمالة المصرية إلى ليبيا للمشاركة في إعادة إعمار غزة، قائلا إنه تم عقد مجموعة من البروتوكولات بين الحكومتين المصرية والليبية ومن ضمنها اتفاق على انتقال العمالة المصرية إلى ليبيا للعمل بها.

وقال "سعفان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "المصري افندي" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الجمعة، إلى أن العمالة المصرية لها دور كبير في ليبيا على مدار السنوات الماضية، حيث سيتم عمل ربط إليكتروني بين وزارة العمل الليبية والقوى العاملة المصرية لتأمين انتقال العمالة المصرية حتى لا يتم يسمح في التلاعب في الفرص التي سيتم توفيرها للعمالة المصرية.

وأوضح أنه سيكون هناك جناح تدريب كامل للعمالة المصرية إذا كانت تحتاج للتدريب، موضحا أن فرصة عمل ستتوفر سيتم الإعلان عنها من قبل وزارة القوى العاملة، منوها بأن معظم التخصصات وعلى رأسها التشييد والبناء تحتاج إليها ليبيا.

ولفت إلى أن ليبيا أعلنت أنها قد تحتاج إلى مليون عامل، منوها بأن السفر إلى ليبيا لن يكون إلا من خلال نافذة القوى العاملة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات لحماية العمالة المصرية، وسيتم الاتفاق مع البنك المركزي لضمان شهولة وانتظام تحويلات العمالة المصرية من ليبيا إلى مصر.

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مصر محمد سعفان ليبيا الفجر اليوم الفجر

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