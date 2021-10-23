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ما هو الهيدروجين الأخضر؟ متحدث الكهرباء يُجيب (فيديو)

السبت 23/أكتوبر/2021 - 04:52 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، عن ماهية الهيدروجين الأخضر ولاسيما بعد اتجاه الدولة إلى تصديره.

وقال "حمزة" في اتصال هاتفي ببرنامج "حصاد الأسبوع" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" إنه يتم الحصول على الهيدروجين الأخضر من التحليل الكهربي للماء عن طريق بعض الدوائر الكهربائية ليصبح من مصادر الطاقة صديقة البيئة أو التي تأتي من مصادر الطاقة المتجددة باعتبارها مستقبل العالم كله.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء: "العالم كله يسعى إلى المصادر الجديدة والحديثة وفي بدايات التكنولوجيا الخاصة بها، ومصر اتخذت خطوات تجريبية بدأت بتوقيع بعض اتفاقيات مع بعض الشركات العالمية لدراسة التصدير وتحويل الهيدروجين الأخضر إلى مركبات أخرى مثل الأمونيا ليمكن تصديرها بعد ذلك وكان فيه اتفاق مع إحدى الشركات العالمية لتصنيع الأمونيا الخضراء وتصديرها وكان مشروع تجريبي".

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