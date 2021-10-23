ما هو الهيدروجين الأخضر؟ متحدث الكهرباء يُجيب (فيديو)

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، عن ماهية الهيدروجين الأخضر ولاسيما بعد اتجاه الدولة إلى تصديره.





وقال "حمزة" في اتصال هاتفي ببرنامج "حصاد الأسبوع" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" إنه يتم الحصول على الهيدروجين الأخضر من التحليل الكهربي للماء عن طريق بعض الدوائر الكهربائية ليصبح من مصادر الطاقة صديقة البيئة أو التي تأتي من مصادر الطاقة المتجددة باعتبارها مستقبل العالم كله.



