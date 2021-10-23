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برشلونة يحبط محاولات باريس سان جيرمان لضم نجمه

السبت 23/أكتوبر/2021 - 11:00 ص
برشلونة
برشلونة
أمل الحلفاوي
أبدى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، رغبته في الحصول على خدمات أنسو فاتي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، خلال الفترة الأخيرة.
وكانت إدارة برشلونة، أعلنت عن تجديد عقد فاتي صاحب الـ18 عامًا، حتى 2027، قبل يومين.
وأوضح فاتي أنه يرغب في الاستمرار رفقة برشلونة، بعد أن منحه النادي ثقة كبيرة، خلال فترة إصابته في الركبة التي استمرت لمدة عام تقريبًا.
كما أكد أنه تلقى عروضًا من أندية خارجية، ووفقًا لما أكدته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن باريس سان جيرمان كان من ضمن مقدمي العروض لفاتي.
وأشارت الصحيفة إلى أن باريس سان جيرمان كان مستعدًا لتقديم عرض بقيمة 30 مليون يورو، لفاتي كمكافأة توقيع، وراتب أولي بقيمة 15 مليون يورو.
جدير بالذكر أن عقد اللاعب الشاب مع برشلونة، يوجد به شرط جزائي بقيمة مليار يورو.

الكلمات المفتاحية

دوري أبطال أوروبا برشلونة باريس سان جيرمان

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