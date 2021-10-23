عاجل.. موسيماني ينقلب على " فيراري " الأهلي

أظهر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الأهلي العين الحمراء لواحد من نجوم القلعة الحمراء بسبب مستواه المتواضع.





موسيماني يحذر طاهر محمد طاهر





وعلم " الفجر الرياضي " أن موسيماني طالب طاهر بضرورة بذل أقصى جهد له من أجل الحفاظ على مركزه اساسيًا في تشكيل القلعة الحمراء.





حيث ظهر اللاعب بمستوى ضعيف أمام الحرس الوطني وفشل في تقديم الإضافة لزملائه ما يُنذر بإبقاءه على مقاعد البدلاء خلال الفترة القادمة.





هذا ويستعد النادي الأهلي لمواجهة بطل النيجر اليوم السبت في إياب الدور التمهيدي الثاني بعد التعادل ذهابًا الأسبوع الماضي بهدف لكلًا منهما.