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تأجيل محاكمة ربة منزل أجبرها زوجها على قتل أطفالهما بالمرج لـ26 ديسمبر

السبت 23/أكتوبر/2021 - 04:12 م
دار القضاء العالي
دار القضاء العالي
هايدي شعبان
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة عامل وربة منزل زوجته، بتهمة إجبار الزوج زوجته الأولى على قتل أطفالها الثلاثة، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ "مذبحة المرج" لجلسة 26 ديسمبر.

بدأت تفاصيل تلك الواقعة بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج، بلاغًا من سيدة مالكة العقار الذي وقعت به الجريمة، يفيد بإجبار زوج زوجته على قتل أطفالها الثلاثة، وعقب انتقال رجال الشرطة إلى مكان الحادث، تم التأكد من صحة البلاغ.

تم ضبط المتهم وزوجته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بإحالة الجناة إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات.

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دار القضاء العالي المرج اخبار مصر اخبار الحوادث

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