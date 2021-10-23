البحوث الفلكية تكشف تأثير انبعاثات بركان لابالما على مصر (فيديو)

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية، إن إسبانيا تشهد منذ سبتمبر الماضي بركان لابالما ونتج عنه حمم بركانية وتوجد غازات وانبعاثات، وكلها في اتجاه الرياح المتجهة صوب شرق أوروبا.





وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه غير متوقع وجود آثار للأبخرة السامة في مصر في الفترة المقبلة، موضحا من الممكن أن يكون هناك بعض الابخرة لبركان اتينا.





وأضاف رئيس معهد البحوث الفلكية، أنه تم رصد انبعاثات بيئية لا توثر ووجودها لا يذكر ولا علاقة لها بهطول الأمطار أو غيره، مؤكدًا أنه لا يؤثر على الصحة أو الزراعة أو البيئة المصرية.





ونفى إمكانية حدوث زلزال في مصر ناتج عن بركان لابالما، ولكن الزلازل قد تكون في المنطقة المحيطة به فقط.





ولفت القاضي، إلى أن مصر بعيدة عن حزام الزلازل ومعظم الهزات التي يتم تسجيلها تكون غير محسوسة، موضحا أنه يتم العمل على الحد من الكوارث التي تسببها الزلازل.



