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وزير الري: إزالة جميع المخالفات على نهر النيل وصرف تعويضات للمستحقين

السبت 23/أكتوبر/2021 - 11:25 م
وزير الري
وزير الري
داليا الحسين
قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إنه يتم إزالة كل المخالفات من على نهر النيل، موضحا أنه يتم منح تعويضات لمن يتعرض للإزالة على نهر النيل في حاله كونه لم يكن مخالف.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المخالف صاحب التعديات على نهر النيل من المفترض أن يدفع للدولة عن الضرر اللي لحق بها، مشددا على أن التعديات التي حدثت في رشيد أضرت بمصر كلها.

وكشف الدكتور محمد عبد العاطي، أنه يتم التصدي لأي مخالفات وتعديات ويتم إزالتها، متابعا: "إزالة التعديات عايزه نفس طويل ومش هنهزر.. الناس راضية لأن هناك دولة وقانون ويطبق علي الجميع".

وشدد وزير الري أنه لا وجود استثناءات في تطبيق القانون ولن يتم ترك أحد، كما أن هناك صور من القمر الصناعي عن حجم التعديات على نهر النيل، مؤكدا: "لا نظلم أحد".

واستطرد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أن كل ما يؤثر علي المجري المائي الرئيسي لا تصالح فيه.

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وزارة الري تعديات نهر النيل التعديات على النيل التعديات اخبار مصر

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