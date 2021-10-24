المدرب العام يفجر أزمة بين كارتيرون وحسين السيد





أكد الإعلامي محمد فاروق أن هناك أزمة نشبت بين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك وحسين السيد عضو اللجنة المؤقتة لإدارة القلعة البيضاء.





وقال فاروق عبر برنامج البريمو بقناة ten إن كارتيرون يرفض حتى الآن التعاقد مع مدرب عام.





وأشار إلى أن حسين السيد أبدى غضبه من قرار كارتيرون وطلب تعيين مدرب عام ليعاون المدير الفني الفرنسي.





وكان الأهلي تفوق أمس السبت على نظيره الحرس الوطني بطل النيجر بستة أهداف مقابل هدف ليبلغ دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.