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مفاجأة.. تعرف على مُعلق مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم الأحد في الدوري الإسباني

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 07:32 ص
ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة
يسري محمد
يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة نظيره نادي ريال مدريد، وذلك في كلاسيكو الأرض الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من مباريات الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام المباراة مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة والربع عصراً بتوقيت القاهرة والخامسة والربع عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على ملعب الكامب نو.

معلق مباراة برشلونة وريال مدريد:-

ويقوم التونسي عصام الشوالي بمهمة التعليق على مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، والمقرر إقامتها مساء اليوم، ولن تكون هذه المباراة هى الأولى التى يقوم الشوالي بالتعليق عليها، حيث سبق له القيام بذلك في العديد من المباريات أبرزها فوز برشلونة 5-0 على الريال في 2010.

ويدخل برشلونة لقاء اليوم برصيد 15 نقطة، في المركز الـ7، بينما يدخل ريال مدريد هذا اللقاء محتلاً المركز الثالث برصيد 17 نقطة.

الكلمات المفتاحية

ريال مدريد برشلونة الكلاسيكو

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