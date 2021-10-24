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زيدان يوضح موقفه من تدريب مانشستر يونايتد

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 08:01 ص
زيدان
زيدان
الفجر الرياضي
كشفت تقارير صحفية إسبانية موقف الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق من العودة للتدريب بعدما ارتبط اسمه بتولي قيادة فريق مانشستر يونايتد.

ويعد زين الدين زيدان غير مرتبط بتدريب أي فريق حاليا بعد أن غادر ريال مدريد في الصيف. ومع كفاح فريق أولي جونار سولشاير من أجل الاتساق ، فإن الحديث عن تغيير المدرب في أولد ترافورد ما زال يتردد وبقوة.

ورفع مانشستر يونايتد من سقف التوقعات عندما تعاقد مع جادون سانشو ورافائيل فاران وكريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ولكن فريق سولشاير حقق نتائج متباينة حتى الآن هذا الموسم ، حيث فاز في ثلاث مباريات فقط من آخر ثماني مباريات في جميع المسابقات.

ويصر يونايتد على أنه واثق في سولشاير وقدرته على تغيير الأوضاع ، خاصة بعد منحه عقدًا جديدًا لمدة ثلاث سنوات في الصيف.

وأفادت تقارير مؤخرا أن رونالدو أوصى بالتعاقد مع زين الدين زيدان، كبديل لسولشاير ، بعد أن عمل تحت قيادة المدرب الفرنسي في ريال مدريد، إلى أن الأخير لا يزال مترددا بشأن العودة للتدريب في الفترة المقبلة.

الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد زيدان رياضة اخبار الرياضة

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