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إزالة فورية لحالة تعد في المهد على أرض بإدفو

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 04:34 م
حملات إزالة
حملات إزالة
فتح الله رضوان
فى إطار توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لرؤساء المراكز والمدن بتقديم كافة التسهيلات وإزالة أى عقبات، مع توفير المساحات اللازمة من الأراضى للإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى ( التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة ).

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بالتعامل السريع والإزالة الفورية لحالة تعدى في المهد عبارة عن بناء بالطوب الأبيض على قطعة أرض بمساحة 2000 م2 مخصصة لإنشاء مركز شباب قرية القارة، وأشار إبراهيم سليمان إلى أنه تم تحرير المحاضر الشرطية اللازمة تجاه أصحاب التعدى لإتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة معهم،

لافتًا إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسوان تم تسليم قطعة الأرض للجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان للإسراع فى أعمال تنفيذ مشروع إنشاء مركز شباب القارة بتكلفة 3 مليون جنية وبمساحة 12 ألف م2 ويضم مبنى إدارى وملعب قانونى، وهو الذى يأتى ضمن مشروعات حياة كريمة بإنشاء 32 مركز شباب ورفع كفاءة 126 مركز شباب أخر، مع تطوير 11 ملعب قانونى على مستوى المحافظة.
إزالة فورية لحالة تعد في المهد على أرض بإدفو
إزالة فورية لحالة تعد في المهد على أرض بإدفو
إزالة فورية لحالة تعد في المهد على أرض بإدفو
إزالة فورية لحالة تعد في المهد على أرض بإدفو
إزالة فورية لحالة تعد في المهد على أرض بإدفو
إزالة فورية لحالة تعد في المهد على أرض بإدفو

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