رنا رئيس تبهر جمهورها بأحدث ظهور لها

شاركت الفنانة رنا رئيس جمهورها بفيديو لها بإطلالة أنيقة، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "رئيس" وهي ترتدي فستان بايت باللون الإسود،طويل، ذات أكمام بافر،ووضعت ماكياج مناسب للإطلالة، وتركت شعرها منسدلًا مما أثار اعجاب جمهورها.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال رنا رئيس مسلسل "نجيب زاهي زركش وشارك في البطولة " يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وكريم عفيفى، وشيرين، ونهى عابدين، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وتأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج شادى الفخراني.



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