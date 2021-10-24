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بعد فضيحة ليفربول.. نجم مانشستر يونايتد يعتذر لجماهيره
الأحد 24/أكتوبر/2021 - 08:59 م
علي نبوي
تقدم هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد باعتذار إلى جماهير
فريقه بعد الخسارة الكبيرة اليوم أمام ليفربول بخماسية نظيفة.
وقال ماغوير بعد المباراة :"أعتذر للجماهير، هذا ليس
جيدًا بما فيه الكفاية. لقد ساندونا، هتفوا لنا في النهاية ونحن نقدّر ذلك".
وأضاف :"أعتذر للجماهير، هذا ليس جيدًا بما فيه الكفاية.
لقد ساندونا، هتفوا لنا في النهاية ونحن نقدّر ذلك".
وتابع :"أنظر إلى هؤلاء اللاعبين كل يوم في التدريبات
ونعمل بجد قدر الإمكان ولكن في الوقت الحالي ذلك ليس جيدًا بما فيه الكفاية".
وأكمل :"أشعر بخيبة أمل كبيرة، لقد منحناهم الكثير من
الفرص".
وأنهى :"لقد كانوا حاسمين للغاية، وكان لدينا الكثير
من الفرص لأنفسنا لكنني مدافع، واستقبال أربعة أهداف في الشوط الأول خاصة في أولد ترافورد
ليس جيدًا بما يكفي".