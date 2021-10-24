بعد فضيحة ليفربول.. نجم مانشستر يونايتد يعتذر لجماهيره

تقدم هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد باعتذار إلى جماهير فريقه بعد الخسارة الكبيرة اليوم أمام ليفربول بخماسية نظيفة.

وقال ماغوير بعد المباراة :"أعتذر للجماهير، هذا ليس جيدًا بما فيه الكفاية. لقد ساندونا، هتفوا لنا في النهاية ونحن نقدّر ذلك".

وأضاف :"أعتذر للجماهير، هذا ليس جيدًا بما فيه الكفاية. لقد ساندونا، هتفوا لنا في النهاية ونحن نقدّر ذلك".

وتابع :"أنظر إلى هؤلاء اللاعبين كل يوم في التدريبات ونعمل بجد قدر الإمكان ولكن في الوقت الحالي ذلك ليس جيدًا بما فيه الكفاية".

وأكمل :"أشعر بخيبة أمل كبيرة، لقد منحناهم الكثير من الفرص".

وأنهى :"لقد كانوا حاسمين للغاية، وكان لدينا الكثير من الفرص لأنفسنا لكنني مدافع، واستقبال أربعة أهداف في الشوط الأول خاصة في أولد ترافورد ليس جيدًا بما يكفي".