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بعد فضيحة ليفربول.. نجم مانشستر يونايتد يعتذر لجماهيره

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 08:59 م
ليفربول ومانشستر يونايتد
ليفربول ومانشستر يونايتد
علي نبوي

 

تقدم هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد باعتذار إلى جماهير فريقه بعد الخسارة الكبيرة اليوم أمام ليفربول بخماسية نظيفة.

 

وقال ماغوير بعد المباراة :"أعتذر للجماهير، هذا ليس جيدًا بما فيه الكفاية. لقد ساندونا، هتفوا لنا في النهاية ونحن نقدّر ذلك".

 

 

وأضاف :"أعتذر للجماهير، هذا ليس جيدًا بما فيه الكفاية. لقد ساندونا، هتفوا لنا في النهاية ونحن نقدّر ذلك".

 

 

وتابع :"أنظر إلى هؤلاء اللاعبين كل يوم في التدريبات ونعمل بجد قدر الإمكان ولكن في الوقت الحالي ذلك ليس جيدًا بما فيه الكفاية".

 

وأكمل :"أشعر بخيبة أمل كبيرة، لقد منحناهم الكثير من الفرص".

 

 

وأنهى :"لقد كانوا حاسمين للغاية، وكان لدينا الكثير من الفرص لأنفسنا لكنني مدافع، واستقبال أربعة أهداف في الشوط الأول خاصة في أولد ترافورد ليس جيدًا بما يكفي".

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